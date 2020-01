Els tècnics de transport de la Creu Roja, en contra de les denúncies de l'USdA

Davant les afirmacions fetes per la Unió Sindical d'Andorra (USdA) en relació amb la situació d'alguns dels treballadors de la Creu Roja Andorrana, els tècnics de transport sociosanitari es volen desmarcar totalment de les acusacions realitzades pel sindicat. A través d'un comunicat dels seus advocats, actuant com a representants i assessors de la majoria dels tècnics de transport sociosanitari de la institució en el procés de formalització per escrit dels contractes de treball verbals anteriorment vigents, manifesten que la negociació mantinguda amb els responsables de Creu Roja Andorrana i els seus lletrats ha estat sempre molt "correcta i cordial". En aquest sentit, afegeixen que en la gran majoria dels casos s'ha arribat a una versió escrita consensuada dels contractes laborals, que reprodueixen i respecten les condicions i els drets anteriors dels treballadors.

A més, indiquen que únicament resten pendents de consensuar algunes particularitats d'uns treballadors en concret, les quals expliquen que s'estan tractant separadament per la seva especificitat però que, tot i així, confien que ben aviat també es consensuaran.