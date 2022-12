El transport sanitari no assistit estarà a càrrec d'Ambulàncies del Pirineu a partir de l'any vinent

Andorra la VellaAmbulàncies del Pirineu ha guanyat el concurs per assignar l'empresa encarregada del transport sanitari no assistit, fins ara en mans de la Creu Roja. Un canvi que serà efectiu des de l'1 de gener del 2023, i que durarà tres anys fins al 31 de desembre del 20, amb la possibilitat de prorrogar-lo de forma anual un màxim de dos anys més, tal com informa RTVA.

La CASS serà l'entitat que fixarà la tarifa, i cobrirà un 90%. La resta, per tant, recau sobre l'usuari. Govern, no obstant això, assumirà el diferencial entre la tarifa adjudicada i la tarifa que marqui la seguretat social.

L'oferta econòmica per realitzar serveis individuals i col·lectius, la gestió i funcionament del servei, les millores complementàries a les condicions exigides pel concurs i l'experiència prèvia, són els criteris estudiats en el procés de selecció, segons explica l'executiu.

Aquest servei de transport sanitari no assistit està dissenyat per aquells pacients que no requereixen assistència tecnicosanitària durant el trasllat a un centre sanitari, però que no poden fer servir mitjans de transport ordinaris, per qüestions físiques o clíniques.