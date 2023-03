Treballa amb els millors estris de cuina

La teva cuina disposa dels estris adients per elaborar qualsevol plat? Quant fa que no renoves les teves eines de cuina? Ets conscient que el material de cuina, com ara, les olles o paelles es deterioren amb el temps? Segurament, que no has caigut en això últim, però és important que ho tinguis molt en compte i que ara que ho saps hi prestis atenció.

Els entesos recomanen renovar els utensilis de cuina deteriorats per dos motius. El primer d'ells és per evitar que els aliments vegin alterada la seva composició i les seves característiques, com la seva olor o el seu sabor i, el segon dels motius, implica evitar riscos per a la salut. Per exemple, les olles o paelles s'han de canviar, si o si, quan la seva superfície presenta danys. Si està ratllada, els aliments quedaran enganxats i serà difícil de netejar, fet que pot afavorir el creixement de patògens.

Dies de cuina a Pyrénées Andorra

Aquest és només un exemple. N'hi ha més, però la qüestió de les paelles és rellevant esmentar-la perquè potser la passem per alt i no donem la importància que es mereix. Ara, Pyrénées Andorra t'ajuda a renovar el material de cuina oferint un 20% de descompte exclusiu My Pyri sobre la segona unitat d'articles de cuina. A la tercera planta de Pyrénées Andorra tens al teu abast marques especialitzades en la matèria, com ara, BRA, Le Creuset, Tefal, Lékué, etc.