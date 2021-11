Els treballadors de RTVA demanen respecte i que se'ls informi de primera mà de les retallades

Andorra la VellaFa 10 anys, el 8 de novembre de 2011, va ser notícia...

Els treballadors de Ràdio i Televisió d'Andorra han expressat, mitjançant un comunicat de premsa, el seu malestar per les darreres informacions aparegudes, i han demanat que se'ls respecti i se'ls informi de les retallades de primera mà. Els 83 treballadors que signen el comunicat es queixen que apareguin informacions sobre la seva situació a altres mitjans abans que se'ls informi a ells. A més, lamenten que s'anunciïn i es quantifiquin acomiadaments imminents abans de saber el model de ràdio i televisió que es vol. Afegeixen que 'després del judici públic al qual estem sotmesos', volen respecte per als professionals i la tasca que desenvolupen com a servei públic.

Segons publicava aquest dilluns el Diari d'Andorra, la memòria dels pressupostos per al 2012 contempla un seguit de retallades com a conseqüència de l'afectació de la reducció de la subvenció que el Govern farà a la parapública, uns 600.000 euros menys, passant dels 3,4 milions d'euors als 2,8. La mesura més dura és la de l'acomiadament de divuit treballadors fixos, passant de 100 a 82. A més, també es preveu la deducció de la mútua a cada empleat que fins ara pagava l’empresa en un 50%. El pressupost d'RTVA l'ha elabrat l'actual direcció de l'ens.