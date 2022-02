Treballadors temen pel seu lloc de feina per les adquisicions bancàries en curs

Andorra la VellaLa discreció amb que es van portar les negociacions per a la compra del Banc de Sabadell per part de Morabanc, i de Vall Banc per part de Crèdit Andorrà, continua generant incerteses entre part de les plantilles de les 4 entitats financeres. Al juliol es coneixia l’acord del Morabanc amb el Banc de Sabadell, i dos mesos després Crèdit Andorrà confirmava l’adquisició de Vallbanc.

Mig any després de la confirmació de les dues operacions., empleats del Sabadell que prefereixen no desvetllar la seva identitat han manifestat a aquest mitjà que “encara no ens han dit gran cosa sobre el nostre futur professional”. Expliquen que “no estem preocupats perquè entenem que les coses es faran bé, però ens agradaria disposar de més informació”, com per exemple conèixer quines oficines es mantindran i quines no, o si hi haurà reducció de plantilla i en quines condicions. També alguns treballadors de Vall Banc han expressat dubtes sobre com afectarà al seus llocs de treball l’adquisició d’aquesta entitat per part de Crèdit Andorrà.

Les dues operacions bancàries en curs fan preveure un redimensionament de les plantilles de totes les entitats involucrades i un replegament de punts d’atenció al client o, el que és el mateix, el tancament d’algunes oficines, especialment les que estan a tocar unes de les altres, com per exemple la que Banc de Sabadell té a l’avinguda Meritxell, just al davant de la seu social de Morabanc.