Una trentena de multes, en 20 dies, per no dur l'assegurança de la moto

La policia ha clos la campanya de seguretat en el trànsit que ha centrat en motocicletes i ciclomotors amb un total de 801 controls i 63 sancions imposades. Això suposa un percentatge del 7,86% dels conductors sancionats respecte del total dels que han estat controlats. Tal com recorden des de la policia, aquesta acció tenia com a objectiu incidir en el fet que els vehicles de dues rodes circulin per les vies públiques en bones condicions i amb els papers al dia, així com detectar comportaments imprudents dels conductors, amb la finalitat última, destaquen des del cos, de reduir el nombre d’accidents amb motos implicades.

Els 63 conductors sancionats ho han estat per un total de 77 infraccions a articles diferents. Així, 57 de les sancions han estat per deficiències tècniques i/o administratives, que són les més nombroses. Cal destacar trenta sancions per no haver presentat el rebut de l’assegurança malgrat tenir-lo i dues per no tenir l’assegurança contractada. D’altres nou sancions han estat per deficiències relacionades amb el tub d’escapament i set per no presentar el permís de conduir malgrat tenir-lo. Altra vintena de multes han estat relacionades amb imprudències i infraccions comeses pels conductors. Així, deu van ser per no respectar la senyalització horitzontal; cinc per avançaments indeguts; quatre per no respectar els senyals de prohibició i una per conducció temerària.

De manera paral·lela a la campanya, en el període en què aquesta va durar, és a dir de l’1 al 21 de juny, la policia ha imposat una vintena més de sancions, sent les més freqüents (vuit en total) les de conductors que no s’havien presentat a la ITV. En segon lloc hi ha les sis sancions imposades per no presentar el carnet de conduir malgrat tenir-lo. Altres dues han estat per tenir el permís de conduir caducat. Altres conductes sancionades han estat canviar de direcció amb una maniobra incorrecta; circular amb un vehicle que havia estat donat de baixa; conduir sense estar legalment autoritzat o conduir un vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de sis mesos. En tots aquests casos, s’ha detectat una infracció.

Des del cos de la policia destaquen que amb aquesta campanya també s’ha volgut fer especial èmfasi en la conscienciació per corregir determinades “actituds indegudes en la conducció”.