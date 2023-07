Tres anys i mig de presó per a l’exdirector d’Ski Art

La sentència emesa per la secció quarta de la sala penal de l'Audiència nacional espanyola condemna a qui va ser el CEO d'Ski Art entre el 2011-2015, Diego V., a tres anys i mig de presó com a autor d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i a la seva dona, María José Y., a dos anys de presó en considerar-la còmplice d'un delicte d'apropiació indeguda. A més, ambdós hauran de retornar a la societat afectada un total de 446.204 euros.

Segons informen en un comunicat, amb la sentència en mà, el fundador de la societat mercantil andorrana Viatges Julio Valeriano (Vijuva), que operava sota el nom comercial Ski Art, Julio A., dona ja per tancat el procés judicial de cinc anys (2018-2023) que ha acabat donant-li la raó. En aquest sentit, manifesta que "els qui han malmès la reputació i imatge d'Ski Art ara han d'assumir el mal que m'han fet" i afegeix que amb la sentència "queda demostrada la meva honorabilitat".

L'OPERATIVA de Diego V.

El cas es va iniciar l'hivern del 2014, quan el condemnat va abandonar l'empresa i va desaparèixer d'Andorra, i diversos clients i proveïdors van començar a presentar queixes. Arran dels fets, el fundador va decidir tornar el Principat per analitzar i fer-se càrrec de la situació, moment el qual va descobrir que Diego V. havia generat un deute a l'empresa de prop d'1,8 milions d'euros, una xifra que, tal com indiquen, "dista molt del que ha pogut demostrar Julio".

Entrant al detall dels fets, la sentència indica que l'acusat va entrar a treballar a Ski Art el 2004 i va acabar esdevenint-ne soci amb un 49% de l'accionariat i nomenat administrador únic de la societat mercantil. En aquell moment, Diego va obrir una altra societat paral·lela emmarcada en el sector turístic, Andorrana i Natura Roquetes, amb un capital de 3.000 euros, un import que, exposen, va ser sostret dels comptes de la societat d'Ski Art. A més, comenten, el condemnat desviava clients de l'empresa de Julio cap a la societat oberta per ell mateix, sent la primera qui es feia càrrec de totes les despeses.

La resolució de la secció quarta de la sala penal de l'Audiència espanyola també assenyala que la parella utilitzada les targetes de crèdit de la 'Viatges Julio Valeriano' per a despeses personals, com ara, el "lloguer d'un apartament a Madrid, reserves i despeses a hotels, lloguer de cotxes, reserva d'un pis a Màlaga, retirada de diners en efectiu amb la targeta d'Ski Art, supermercats, despeses d'aparcaments, bitllets d'avió i tren, despeses informàtiques, despeses a Ikea, òptiques, restaurants i gasolineres per un import de 79.108,23 euros".

La sentència també denota que María José Y. disposava d'un compte bancari de 'La Caixa' a Espanya on apareixen diferents ingressos realitzats des del compte d'Ski Art, com ara, els pagaments de reserves de clients que, en lloc de quedar ingressats al compte del receptiu andorrà, anaven a parar al compte personal de la dona. I recull que Diego V. es va "apropiar de les quantitats que els clients d'Ski Art pagaven en la contractació de serveis per mitjà d'un compte associat a Paypal, el cobrament de la qual es feia a través d'un compte o targeta de crèdit propietat del mateix condemnat i que ascendia a 17.178,65 euros".