Els tres carrils reversibles a la CG3 a Anyós, enllestits en un any

La MassanaL'eixamplament de la CG3 entre Anyós i la rotonda del túnel de les Dos Valires amb els tres carrils fixos reversibles estarà enllestida en un any, aproximadament al maig de l'any vinent. Així, ho ha anunciat el ja nou ministre d'Ordenament Territorial i Habitatge, Víctor Filloy, qui aquest dimarts al matí ha presentat la segona fase de les obres entre les dues rotondes. "És una obra que era molt demanada per la població de la Massana i d'Ordino, ja que sobretot als matins era un punt negre on hi havia moltes retencions", ha manifestat Filloy, remarcant la importància d'aquest eixamplament. En aquesta segona fase de les obres es donarà continuïtat a la vorera de tres metres pel costat esquerre de pujada i també "l'eixamplament pel costat de la vall que permetrà mantenir el carril bici i també podrem fer una primera fase de vorera pel costat dret de pujada", ha indicat.

Aquestes obres han de permetre a la llarga poder "gaudir d'aquests tres carrils fixos i equipar-los amb el mobiliari necessari d'indicacions que permetin fer els carrils reversibles" per acabar de solucionar "la problemàtica a les hores punta de baixada de la Massana i d'Ordino", ha comentat el ministre. En aquest sentit, Filloy ha declarat que la prova pilot amb el carril reversible manual va donar molt bons resultats. A més, ha afegit que les obres tindran alguna afectació viària i no es podran mantenir els tres carrils en tot moment. "Mirarem de minimitzar-lo al màxim perquè l'objectiu final és que d'aquí a l'any vinent ja puguem disposar dels tres carrils", ha assegurat.

El cost aproximat de l'obra és d'1,5 milions d'euros i forma part del pla sectorial de carreteres, que es fa per fases "en funció de la necessitat" per acabar de solucionar els punts negres i donar fluïdesa a la xarxa, ha dit. De fet, el titular de la cartera d'Ordenament Territorial ha assegurat que aquests tres carrils reversibles serviran per donar resposta a la necessitat actual com una alternativa al vial. "Ara per ara és molt difícil desenvolupar aquesta part del desviament de la Massana", ja que "és una obra extremadament elevada a nivell de cost i que caldrà tenir en compte pel futur", ha assegurat.

D'altra banda, el ministre també ha visitat el tram d'eixamplament de la CG5 entre Erts i Arinsal, que és una resposta al pressupost participatiu del 2019, en el qual 1.000 dels 1.750 votants que hi va haver, van sol·licitar "poder disposar d'un accés per a vianants entre la Massana i Arinsal", ha indicat Filloy. D'aquesta manera, ha declarat que és una zona amb molta circulació de vianants durant l'hivern i des de l'executiu s'ha agafat "el compromís de desenvolupar aquestes voreres per tal que la gent es pugui desplaçar".

Les obres, que s'inicien aquest dimarts, tenen un pressupost destinat de 759.000 euros amb un termini aproximat de sis mesos i la llargada del tram de vorera serà de 200 metres. Tot i així, encara faltarà algun tram fins a arribar a Erts. "Aquesta era una part senzilla que ja podíem començar a desenvolupar", ha confirmat el ministre, afegint que es tracta d'anar desenvolupant els trams a mesura que es disposin de partides pressupostàries. El ministre ha confirmat que de cara a l'any vinent s'haurà de fer algun altre tram. Cal recordar que el pressupost del procés participatiu són 300.000 euros i que la resta ho afegeix el ministeri d'Ordenament Territorial. Per la seva banda, la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, ha manifestat que aquesta és una demanda reiterada de la població de la Massana i és molt positiu "per guanyar seguretat". A més, ha exposat que els trams amb voravia actualment són molt discontinus i que a partir d'ara "s'han d'enllaçar fins al final fer una vorera continua".