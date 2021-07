Tres consells que hauries de saber si viatges aquest estiu

Andorra la VellaDes d'aquesta setmana ja es pot descarregar l'aplicació AndorraSalut per a dispositius mòbils, tant des de l'Apple Store des de Google Play Store. Una eina electrònica que, a més d'incloure el certificat sanitari requerit en alguns països per poder-hi accedir, acabarà sent una mena de carpeta personal que contindrà les dades personals i l'historial clínic de cada usuari.

Una altra manera d'obtenir el certificat digital Covid és 'in situ' al centre de vacunació instal·lat a l'antiga plaça de braus d'Andorra la Vella. Es rep automàticament en format paper un cop es completa la segona pauta de vacunació. Si encara no s'ha rebut la segona dosi i es vol viatjar a l'estranger, també es pot obtenir aquest certificat amb el resultat negatiu d'un test PCR o TMA que tingui una validesa de menys de 72 hores. La darrera manera d'aconseguir el certificat és haver passat la malaltia durant els sis mesos anteriors al requeriment d'aquest document.

El certificat digital covid es pot aconseguir també, a part de l'aplicació per a mòbil i del centre de vacunació, als Centres d'Atenció Primària.

La Unió Europea ha posat en funcionament la pàgina web reopen.europa.eu (disponible en castellà) per facilitar informació sobre qualsevol destinació del continent. Inclou les mesures restrictives per mirar de frenar els contagis per Sars-Cov-2 decretades per cada país. Un mapa europeu il·lustra quina és la situació pandèmica de cada estat i quines restriccions s'han de seguir en cas de visita. Només cal posar el nom del país al qual es vol viatjar i automàticament apareix el llistat de prohibicions, requeriments i recomanacions que s'han de complir. Per tant, s'aconsella validar el risc de l'àrea on s'ha fixat la destinació o consultar-ne les mesures.

Finalment, com és evident, cal seguir les recomanacions i les mesures preventives establertes durant el viatge. Bon estiu.