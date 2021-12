Els tres ferits de l'accident de Grau Roig ingressen a l'hospital per fractures de pelvis i contusions abdominals

Pas de la CasaTal dia com avui de fa 10 anys, el 31 de desembre de 2011, va ser notícia...

Els tres ferits de l'accident entre un turisme i un autobús a Grau Roig, tres joves de Barcelona d'uns 20 anys, han estat ingressats aquest dissabte al matí a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Dos dels ocupants del cotxe presenten una fractura de pelvis i el tercer una contusió abdominal. Malgrat tot, no es tem per les seves vides, segons ha indicat el cap de guàrdia de l'hospital. A causa del sinistre ha quedat tallada la carrera d'accés a Grau Roig durant més d'una hora estona. L'equip d'atestats de la Policia encara treballa per determinar les causes del xoc.

Tres ferits greus i un de lleu. Aquest ha estat el resultat de l'accident que s'ha produït aquest dissabte al matí a la carretera secundària que va cap a Grau Roig entre un turisme i un autobús. Els ocupants del cotxe, tres joves de Barcelona d'uns 20 anys d'edat, han estat traslladats a l'hospital, dos d'ells amb helicòpter i el tercer amb ambulància, donat que el seu estat era menys greu.

El diagnòstic que s'ha fet des de l'hospital ha estat que dos dels joves han patit fractures de pelvis i el tercer ocupant del vehicle té una contusió abdominal, per això es quedaran ingressats a l'hospital i se'ls podria traslladar a Barcelona en funció dels dies que necessitin per recuperar-se. En tot cas, les seves vides no corren perill, ha assegurat el cap de guàrdia.

Per la seva part, el sots director dels Bombers, Jordi Farré ha explicat a l'ANA que al principi la informació sobre el xoc era 'molt confusa' i en saber que en l'accident hi estava implicat un autobús han decidit enviar-hi totes les dotacions exceptuant la del parc de la Massana. Un cop al lloc dels fets i tenint en compte la situació observada s'hi han quedat tres camions de Bombers i dues ambulàncies.

A més, Farré ha indicat que un dels ocupants del cotxe havia quedat atrapat dins del vehicle per la qual cosa els bombers l'han hagut d'excarcelar. El vehicle on viatjaven els tres joves ha quedat bastant afectat, ha reconegut.

Tot i que l'equip d'atestats de la Policia treballa encara per determinar les causes de la topada, no es descarten l'excés de velocitat o l'existència de gel a la calçada com a possibles motius.