Tret de sortida a la nova temporada d'horts socials a Encamp

EncampEl comú d'Encamp ha sortejat aquest dimarts la quarantena d'horts socials que disposa entre la gent gran de la parròquia perquè aquests els conreïn. La iniciativa, fruit d'una col·laboració amb la Fundació Julià Reig, permet que els padrins d'arreu del país promoguin la seva autonomia a través de l'horticultura, cultivant vegetals al llarg de tota la temporada.

Tal com ha explicat la cònsol major, Laura Mas, la corporació disposa d'un total de 43 horts a Terres Primeres, dels quals aquest dimarts se n'han sortejat 41, tenint en compte les sol·licituds i la resta resten a l'espera de si algun ciutadà es mostra interessat a gestionar-los. "Del total n'hi ha vuit que s'estrenen per primera vegada i la resta continuen explotant l'espai anualment", ha manifestat.

En referència a la demanda d'espais, Mas ha exposat que, "de moment", no s'observa la necessitat d'incrementar el nombre d'horts, tot apuntant que, si es donés el cas, "hauríem de buscar un altre indret perquè a l'espai on són actualment ja no podem parcel·lar més, ja que quedarien horts molt reduïts". La cònsol també ha posat en relleu que la possibilitat de dur a terme aquesta iniciativa, gràcies a la col·laboració de la Fundació Reig, fomenta el consum de vegetals, el contacte social i l'exercici físic entre la gent gran de la parròquia.