Trobada entre joves encampadans i la selecció xilena d’esquí paralímpic

EncampEl Punt d'Informació Juvenil, servei del comú d'Encamp adreçat a joves, va organitzar aquest dijous una trobada-col·loqui entre una quinzena de joves encampadans i els membres de la selecció xilena d'esquí paralímpic, aprofitant la seva estada a la parròquia per preparar els jocs paralímpics de Beijing 2022.

El Punt d'Informació Juvenil va convidar a l'entrenador, Kevin Cariñe, i els quatre esportistes, Nicolás Bisquertt, Samuel Fernández, Claudia Hernández i Miguel Catalá, per explicar en primera persona la seva experiència en el món de l'esport adaptat. Els quatre esportistes que es van mostrar agraïts i molt contents de poder contar les seves vivències personals i professionals varen connectar amb els més joves a través de les preguntes que varen poder fer després de conèixer les seves històries personals i de veure un recull d'imatges que havien preparat.

La coordinadora de l'àrea d'Infància i Joventut, Cristina Segura, va concloure que "aquest tipus d'activitats permeten als joves afrontar reptes o situacions personals amb més eines i millor informació" i per això "considerem que són experiències molt positives per als joves".

Segura va explicar que des del comú s'organitzen xerrades i col·loquis, on els temes principals responguin a les inquietuds dels joves, i també de les famílies. Els joves encampadans que varen participar en la trobada varen agrair a l'equip la seva predisposició per compartir amb ells les seves experiències, i van poder traslladar dubtes i inquietuds al voltant de les discapacitats i de l'esport adaptat. Abans d'acabar, els joves van desitjar molta sort en el proper repte olímpic a l'equip i els van agrair que haguessin escollit Encamp per preparar-lo.