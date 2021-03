La immunitat col·lectiva: el 14 de juliol

Disponible en: cat

SabadellLa Unió Europea podria estar immunitzada contra la Covid-19 el 14 de juliol. És el pronòstic que ha fet el comissari de Mercat Interior, el francès Thierry Breton: "Tenim clarament a les nostres mans la capacitat per entregar [als estats membres] entre 300 i 350 milions de dosis d'aquí a finals del mes de juny", ha asseguratBreton aquest diumenge a la nit en una entrevista al canal de televisió francès TF1. Això permetria, segons ell, "assolir la immunitat a nivell de continent" al voltant del 14 de juliol, coincidint amb la festa nacional de França.

Breton ha remarcat, a més, que la UE no depèn "de ningú" per poder disposar d'aquestes dosis en els pròxims tres mesos, ja que totes aquestes vacunes es produiran en plantes situades dins de la Unió. Tenint en compte que els estats membres tenen la capacitat de vetar l'exportació de vacunes produïdes dins del seu territori, això garantiria l'abastiment de les dosis, el gran entrebanc que s'ha trobat fins ara la UE a l'hora d'immunitzar els seus ciutadans.

Fins ara, a la Unió Europea, s'han administrat prop de 60 milions d'unitats de vacunes contra el covid-19. Això, sumat als més de 300 milions de dosis que Breton promet per al segon trimestre (i a les que ja s'han distribuït però encara no s'han administrat), situa la xifra tota al voltant dels 400 milions d'unitats. Les vacunes utilitzades fins ara requereixen dues dosis per garantir la immunització, però amb la de Janssen, que es començarà a repartir a partir de mitjans d'abril, n'hi ha prou amb una injecció. Per tant, aquests 400 milions de dosis haurien de ser suficients per vacunar el 70% de la població adulta de la UE (uns 260 milions de persones), que és el llindar a partir del qual es considera que una població està immunitzada.

Accelerar el ritme

En tot cas, més enllà de la disponibilitat de les vacunes, per assolir aquest objectiu caldria garantir també que els sistemes de salut dels estats estan capacitats per incrementar notablement el ritme de vacunació: ara mateix s'estan posant uns set milions de vacunes cada setmana, però per administrar-ne 350 milions en els pròxims quatre mesos caldria triplicar aquesta ràtio.

La Comissió Europea ja fa temps que va fixar l'objectiu de tenir el 70% de la població adulta vacunada a l'estiu i, com ha assenyalat ara Breton, la data del 14 de juliol és similar a la que s'ha plantejat als Estats Units (on el president Joe Biden va assenyalar la festa del 4 de juliol, Dia de la Independència nord-americana, com a "dia de la independència del virus") i al Regne Unit, on la intenció és que la immunitat s'hagi assolit el 21 de juny, coincidint amb l'inici de l'estiu.

"No necessitem la Sputnik V"

Thierry Breton es va referir també a la vacuna de fabricació russa Sputnik V, però va fer-ho per allunyar l'opció que acabi sent utilitzada de manera generalitzada a la Unió Europea. "No la necessitem en absolut", va dir, segons recull Efe, i va assenyalar les dificultats que els laboratoris russos s'estan trobant per fabricar-la massivament, per la qual cosa estan buscant llocs on produir-la en territori de la UE. Probablement, va dir, els països europeus acabaran ajudant Rússia a fabricar la seva vacuna més endavant.

Aquest posicionament de Breton contrasta amb el que va expressar la setmana passada el ministre de Salut alemany, Jens Spahn, que va mostrar la seva predisposició clara a tancar acords amb Rússia per poder utilitzar la Sputnik V al seu país. "Estic molt a favor que ho fem nosaltres a nivell estatal si la Unió Europea no fa alguna cosa", va avisar. També dins de la UE, Hongria fa temps que va començar a utilitzar la vacuna russa, i països com Eslovàquia, la República Txeca i Polònia s'hi han mostrat interessats.