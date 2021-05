La UE reclama a AstraZeneca 10 euros per cada dosi i dia de retard en les entregues

Brussel·lesLa farmacèutica anglosueca AstraZeneca hauria d'haver entregat aquest any fins a 300 milions de dosis de la seva vacuna contra el coronavirus a la Unió Europea. Només preveu entregar-ne un terç i per això la Unió Europea l'ha portat davant els tribunals i li reclama una compensació econòmica de 10 euros per cada dia de retard en cada dosi pactada. Així ho ha reclamat la defensa de la Comissió Europea i dels governs de la UE en el judici que s'està celebrant de manera urgent als tribunals de Brussel·les, segons ha confirmat a l'ARA un portaveu de la Comissió Europea.

Per a finals de juny Brussel·les reclama que AstraZeneca entregui els 90 milions de dosis que falten encara del primer trimestre com a mesura cautelar donada la "urgència" de la situació. Per recapitular, la farmacèutica havia d'entregar 120 milions de dosis el primer trimestre de l'any i 180 milions el segon. Per ara, però, només ha entregat 55 milions de dosis.

S'espera que la justícia belga resolgui el cas abans del juliol i, tal com han repetit per activa i per passiva des de l'executiu comunitari, l'objectiu no és una indemnització milionària sinó forçar l'entrega de les dosis que han provocat l'endarreriment en la campanya de vacunació a Europa. Brussel·les havia basat la seva estratègia de vacunació en la vacuna desenvolupada pels laboratoris d'Oxford però la farmacèutica que havia de produir-la no ha complert des del primer moment, cosa que ha obligat Brussel·les a redirigir l'estratègia i encomanar-se a Pfizer/BioNTech, amb qui de fet acaba de tancar un segon macrocontracte per al 2022 i 2023. És gràcies a les ampliacions de contractes amb Pfizer, de fet, que Brussel·les ja ha anunciat que aquesta setmana preveu arribar al 50% de la població adulta vacunada com a mínim amb una dosi i, per tant, complir amb l'objectiu d'arribar al 70% de la població immunitzada a l'estiu.

La farmacèutica fins ara havia argumentat problemes de producció i ha assegurat que per contracte només estava obligada a fer "els millors esforços raonables" per complir amb un calendari que considera indicatiu, segons ha avançat aquest dimecres i com recull l'agència EFE.