Els usuaris de L'espai aprenen la importància de protegir les dades personals a internet

Escaldes-EngordanyEn un món on les noves tecnologies són cabdals, és especialment important que les persones que estan menys habituades a navegar per internet i utilitzar eines digitals coneguin els riscos i els beneficis que aporta la xarxa. És per això que els usuaris de L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà han participat aquest dimecres a la tarda en el taller 'Protecció de dades personals: per què ens serveix?', una activitat que ha anat a càrrec de l'exdirector de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Joan Crespo.

Al llarg del taller, Crespo ha explicat quins són els drets de les persones a internet, en què els afectarà la nova llei de protecció de dades, quins riscos poden sorgir i com poden prevenir-los. "Pretenc sensibilitzar una mica la gent gran, fer-los entendre que tenen drets i que ells són el centre de la informació", ha indicat.

En aquest punt, ha destacat que cal treballar per cada vegada anar reduint la bretxa digital entre els adults i les noves generacions. Per això que ha defensat que cal que les persones grans facin una aposta decidida per la formació, però també ha manifestat que cal que els diferents operadors adaptin les eines digitals per tal que siguin més entenedores i no representin un risc per a la privacitat de les persones menys familiaritzades amb l'àmbit tecnològic. "S'han de fer aplicacions més senzilles, entenedores i clares, ja que és cabdal perquè la bretxa digital no es faci més gran", ha conclòs Crespo.