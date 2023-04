Un duaner francès va cobrar 25.000 euros a canvi d'informació falsa sobre un compte a Andorra de Xavier Tries

Andorra la VellaNou anys després s'ha descobert el motiu de la portada falsa d'El Mundo de finals del 2014 on es deia que Xavier Trias, llavors alcalde de Barcelona, tenia un compte a Andorra amb 13 milions d'euros. Tot arrenca quan la policia patriòtica intenta trobar comptes de polítics independentistes en bancs del Principat. Havien aconseguit que els Cierco i Joan Pau Miquel els hi donessin els comptes dels Pujol a BPA, en una entrega amb Higini i Joan Pau a l'Hotel Villa Magna, i volien més.

El món a RAC1 ha fet públic que la policia patriòtica va pensar que dels 130.000 noms de clients secrets del banc suís HSBC que havien quedat exposat després del 'cas Falciani' (un empleat de banca va filtrar els noms de tots els clients) hi hauria algun polític català.

Per accedir a aquesta informació, la policia patriòtica va posar en contacte amb el servei de vigilància de duanes de França, concretament, amb una figura important de les forces de seguretat franceses que tenia relació amb el comissari Enrique García Castaño, conegut com El Gordo. Es va posar en contacte amb un amic francès per a preguntar-li si tenia informació sobre algun compte bancari d'algun dirigent independentista a l'estranger.

L'emissora tira del fil i relata com l'amic francès de Castanyer, àlies La Grossa, tenia accés a l'anomenada llista Falciani, el llistat que conté els noms d'uns 130.000 potencials evasors fiscals amb comptes no declarats en la sucursal a Ginebra (Suïssa) del banc britànic HSBC. Rep el nom de Falciani per Hervé Falciani, un informàtic, extreballador del banc, que la va filtrar des del seu lloc de treball. El que volia Castany era que el seu col·lega li digués que algun dirigent independentista català sortia en la llista.

El treball de l'amic de França s'havia de pagar, i Castaño hauria decidit fer-ho amb diners de fons reservats, segons expliquen algunes fonts se li haurien pagat 25.000 euros en efectiu amb el permís de la cúpula del Ministeri de l'Interior. El francès va fer el seu treball i poques setmanes després va comunicar a la policia patriòtica de Fernández Díaz que tenia informació d'un compte de Xavier Trias a Andorra, amb fons procedents de Suïssa. Era mentida, Castsño no va comprovar si la informació era real i la va enviar a Eugenio Pino, cap de la policia espanyola, i a José Ángel Fuentes Gago, el director de gabinet de Pi.no

La cúpula policial va portar la informació al diari El Mundo i això es pot saber gràcies a un ampli registre de trucades entre García Castaño, Villarejo i Fuentes Gago amb els periodistes d'El Mundo que van publicar la notícia. Aquella informació es va publicar el 27 d'octubre de 2014, en portada, i Trias es va afanyar a desmentir la informació i El Mundo va contraatacar publicant el suposat número de compte. Amb el número a la mà, Xavier Trias es va posar en contacte amb les autoritats del banc i aquestes li van respondre que el número no existia. La policia patriòtica es va posar nerviosa en conèixer que el banc desmentia la informació i alguns dels alts dirigents de l'Operació Catalunya van agafar un avió per a anar a França a veure a l'amic francès que els havia venut la informació falsa. La visita no els va servir de res i no van poder recuperar els 25.000 euros pagats per una informació falsa.