La vacuna antiCovid més probable per a Andorra, al desembre

Covisheld, la vacuna creada per la Universitat d’Oxford i produïda per la farmacèutica AstraZeneca, està previst que pugui estar disponible al desembre, segons fonts del ministeri de sanitat. Amb el calendari de proves previst no serà fins al desembre que s'enllestiran les dosis per comercialitzar. Dissabte es van donar, a les persones amb les quals es fan les proves, les primeres dosis en l’última fase (la tercera) de tests. Vint-i-nou dies després es dispensarà la segona dosi de prova i quinze dies més tard sortirà l’informe final de l’assaig. Si tot va bé, durant el novembre es rebrà el llum verd per ser produïda i al desembre ja es podrà dispensar.



El CEO d’AstraZeneca, Pascal Soriot, ha anunciat que la intenció de la companyia (sueca i britànica) és posar la vacuna al mercat al preu de cost. Això significaria uns tres euros per dosi, segons Soriot. Hi ha una gran diferència amb altres vacunes, com la xinesa de Sinopharm que costarà al voltant dels 120 euros.



La vacuna d’Oxford és la que, segons fonts del ministeri de sanitat, té més possibilitats de ser la que arribi inicialment a Andorra. Hi ha dos possibles camins que podrien també ser complementaris. D’una banda, a través del grup Covax, una aliança entre bona part dels països del món i l’OMS per a la distribució equitativa de la vacuna per garantir que els països pobres no se’n quedin sense. S’augura que d’entrada es rebran dosis per al 20% de la població (unes 15.000) i un temps després un altre 20% i així successivament fins a arribar a tota la població.



El segon camí és a través de la Unió Europea que ja ha fet una precompra a AstraZeneca de 300 milions de dosis amb l’opció d’adquirir 100 milions més. Fonts consultades van indicar que els petits països, en tenir poc impacte global, com Andorra, Mònaco, San Marino o Liechtenstein no tindrien problemes per entrar en el contracte de subministrament de la UE.