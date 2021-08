La vacuna catalana contra la Covid-19 rep el vistiplau per iniciar els assajos clínics

MadridL'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha donat el vistiplau perquè comencin els assajos clínics de la vacuna contra la Covid-19 elaborada per la companyia Hipra, amb seu a Amer (Girona). L'aval arriba una mica més tard del previst perquè s'esperava començar al juny i que al mes d'octubre ja es pogués produir i donar un impuls a la campanya de vacunació, però finalment els terminis han sigut uns altres. La vacuna PHH-1V està basada en dues proteïnes, una corresponent a la variant alfa i l'altra a la beta, que s'uneixen i formen l'estructura única anomenada dímer, i que s'acompanyen d'un ajudant que incrementa la resposta immunitària. Tal com ha informat el ministeri de Sanitat, genera protecció davant la proteïna S del virus SARS-CoV-2.

El repte de l'assaig és trobar els voluntaris, que han de tenir entre 18 i 39 anys. L'objectiu és reclutar-ne diverses desenes als centres hospitalaris i que aquests localitzin persones que compleixin els criteris especificats al protocol. Bàsicament, ha de ser gent que no hagi passat la malaltia i que encara no s'hagi vacunat. Fa setmanes que Hipra busca voluntaris per formar part de l'estudi, que elaboraran l'Hospital Clínic de Barcelona i el Trueta de Girona. Els participants rebran una remuneració i poden posar-se en contacte amb els dos centres hospitalaris.

L'estudi té dues fases, és aleatori, controlat i emmascarat. Això vol dir que els voluntaris es dividiran en grups i a uns se'ls administrarà la vacuna en investigació i a d'altres alguna que ja estigui aprovada. Per avaluar el funcionament de la d'Hipra, es començarà administrant la dosi més baixa i un comitè independent de vigilància avaluarà les dades de seguretat d'aquests participants. Si no s'han detectat problemes, s'aniran escalant les dosis, amb l'objectiu de determinar quina és l'òptima de la vacuna. Cada participant rebrà dues immunitzacions separades per 21 dies.

Aragonès i Sánchez celebren el pas

L'autorització per part de l'AEMPS ha estat celebrada pel president de la Generalitat i el president del govern espanyol aquest dimecres. A través de Twitter, Pere Aragonès ha subratllat que es tracta d'un "pas decisiu" i ha destacat la "bona feina de la indústria i la recerca a Catalunya". De la seva banda, Pedro Sánchez s'ha congratulat que una "empresa espanyola" estigui en condicions d'iniciar els assajos clínics d'una vacuna contra la Covid-19 i ha volgut remarcar "la col·laboració i assessorament" que el govern de l'Estat ha donat perquè tiri endavant el projecte. En una compareixença des de Lanzarote, Sánchez ha aplaudit que a Espanya s'hagi superat el 60% de vacunació amb pauta completa.