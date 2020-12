Les vacunes “han provocat efectes secundaris lleus com febre o dolor muscular”

Pocs dies abans de començar la campanya de vacunació, Govern ha optat aquest darrer dimecres de l’any per fer pedagogia, de la mà d’Odile Sarroca, metgessa internista del SAAS i membre del comitè tècnic de la COVID, qui ha començat per destacar “l’alta efectivitat” que han demostrat els remeis. Sarroca ha respost algunes de les qüestions que planteja la campanya, com per exemple, els efectes secundaris que pot provocar la vacuna. La metgessa ha explicat que “en el temps que portem no s'han vist efectes secundaris més greus que en el placebo. Però sí que té efectes secundaris lleus que poden ser febre, mal de músculs o mal de cap, que duren poc i que es passen amb els calmants habituals”.



Sarroca ha explicat que s'estan desenvolupant una seixantena de vacunes arreu del món, “algunes amb el mètode clàssic i altres, les més modernes, que són les que arribaran primer a la població”. Així, “la vacuna de Pfizer agafa un troç d'RNA que és com un llibret d'instruccions, perquè les nostres cèl·lules detectin la proteïna que du el virus perquè el cos generi la immunitat".



Pel què fa a les dades sanitàries, el Govern ha reportat aquest dimecres 64 casos més que dimarts. Hi ha 18 persones hospitalitzades, això són tres més que dimarts, de les quals n'hi ha 15 a planta i 3 a la UCI, amb una d'elles que requereix de ventilació mecànica.



(seguirà ampliació)