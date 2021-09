L'experta del PS proposa augmentar la cotització i el de la CASS allargar l'edat de jubilació als 67 anys

Andorra la VellaAugmentar la cotització i una separació clara de les fonts de finançament a nivell contributiu. Aquestes han estat dues de les propostes principals que ha fet l'experta que ha presentat el grup parlamentari socialdemòcrata i exsecretària d'ocupació del govern espanyol, la catedràtica de dret de treball i de la seguretat social per la universitat autònoma de Madrid, Yolanda Valdeolivas, durant la compareixença davant de la comissió d'estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS. Per la seva banda, l'expert de la CASS, José Antonio Herce, ha proposat 14 reformes per mantenir la sostenibilitat de les pensions de jubilació. Entre aquestes destaquen augmentar l'edat legal de jubilació a 67 anys i augmentar progressivament el tipus de cotització fins a 4 punts percentuals del salari brut restant-los de la branca general i finançant aquesta part a partir d'impostos generals. A més, també és partidari de canviar el sistema de punts a partir de la creació de comptes individuals de cotització.

Des d'un bon principi, Valdeolivas ha volgut deixar clar que és defensora "d'una seguretat social emmarcada com a estat del benestar", i també ha manifestat que hi ha un sobredimensionament de la crisi econòmica del sistema, assegurant que en els últims anys s'està alarmant i no alertant de la crisi dels sistemes de protecció social. "Fa dècades que ens estan alarmant d'un col·lapse immediat i en cap país del nostre entorn ha arribat", ha declarat, reiterant que si es vol un canvi de paradigma és perquè hi ha reformes ideològiques al darrere que volen afluixar l'estat per "entregar part de lo públic a entitats privades per participar en el nínxol de negoci".

Durant la seva compareixença l'experta en seguretat social ha intentat transmetre certs desajustos o asimetries del sistema de pensions andorrà respecte del model europeu, ja que amb altres aspectes com econòmics, socials, culturals o històrics és "completament homologable". Dins d'aquesta idea d'un model solidari, redistributiu i que reparteix riquesa a nivell intrageneracional i intergeneracional, Valdeolivas considera que el sistema andorrà té "elements d'infrafinançament estructural" amb cotitzacions molt baixes respecte del nivell de vida i salaris. "Els salaris podrien ser capaços de suportar majors nivells de cotització" i ha posat com a exemple que la recaptació a Andorra que es destina a les pensions és inferior al 4% del PIB quan la mitjana europea és de l'11%.

A més, també ha criticat el desviament de quotes per atendre altres funcionalitats com la sanitat. Ha insistit en una separació clara de les fonts de finançament a nivell contributiu. "Els costos de gestió del sistema i de la sanitat no han de ser finançats amb càrregues a les quotes, sinó a pressupost del Govern", ha remarcat. Entre la resta de propostes, també ha incidit en garantir unes quanties mínimes de les pensions, introduir polítiques de gènere, establir mesures correctores i establir instruments d'avaluació, revisió i seguiment. Així, també ha posat de manifest que no s'ha de descartar mai cap font de finançament afegida a les mateixes quotes que ingressen empresaris i treballadors, perquè quan canvia l'equilibri entre ingressos i despeses, cal augmentar els ingressos i no intervenir en la despesa.

Propostes de la CASS

El president de la CASS, Albert Font, ha insistit que tot i que les propostes que recolliran hauran de passar en un debat intern després de ser estudiades i analitzades per la comissió interna, "no s'allunyaran gaire" de les quines ha presentat Herce davant la comissió. A banda d'incrementar l'edat de jubilació a 67 anys, l'expert també ha proposat reduir a 63 anys la jubilació anticipada i donar plena llibertat per jubilar-se passada l'edat legal.

Quant a l'augment progressiu de fins a 4 punts percentuals del salari brut, reduint-los de la branca general, Herce ha manifestat que aquest buit de finançament de la branca general s'haurà d'emplenar amb recursos fiscals. "El normal seria combinar la imposició sobre la renda (directa) amb la imposició indirecta per finançar la sanitat", ha insistit, remarcant que no veu cap problema en el finançament de la sanitat. A més, ha incidit que aquesta pujada progressiva dels punts de cotització per la branca de jubilació s'hauria de fer progressiva i no passar els quatre punts de cop. En canvi, sí que conservaria el repartiment dels punts percentuals amb un terç pels treballadors i dos terços per empreses.

Dins d'aquesta cotització, també ha incidit en què cal canviar el sistema de punts per un sistema de comptes individuals de cotització capitalitzada. En aquest cas, s'hauria de decidir una línia de tall perquè els treballadors que s'estan a punt de jubilar-se no es vegin afectats. Finalment, entre les reformes, també considera interessant introduir plans de pensions de treball inclusius d'adscripció per defecte finançats amb aportaments inicials de l'1% per part dels assalariats, amb 1% per part dels empresaris i amb un 0,5% de bonificació de l'estat. En general, Herce ha exposat que també s'han de potenciar les pensions complementàries, ja que ajuden a aconseguir l'autosuficiència.