Vallnord – Pal Arinsal obre el refugi del Comapedrosa

La MassanaVallnord – Pal Arinsal inaugura la temporada d'estiu 2022 amb l'obertura del refugi del Comapedrosa aquest dissabte 4 de juny, i continuarà obert cada dia dels mesos estivals fins al 12 d'octubre del 2022. El refugi, que està ubicat a 2.265 metres i al costat de l'estany de les Truites, ofereix una capacitat d'acollida natural de fins a 48 persones amb una distribució de 4 habitacions. Aquest estarà cuidat per un equip de guardes format i coneixedor de la normativa i tot el patrimoni del parc nacional de les Valls del Comapedrosa. Cal destacar que el refugi és un punt de seguretat davant les inclemències meteorològiques o de dificultat per als usuaris. Però a la vegada també és un punt de referència d'avituallament i de descans per als excursionistes, muntanyencs i un gran punt d'informació.

Pel que fa als accessos, a partir de l'1 de juliol, l'estació ofereix una alternativa molt més accessible a través del telefèric. Amb aquest, els clients podran arribar al sector d'Arinsal, pujar fins a la Portella de Sanfons i baixar fins al Refugi del Comapedrosa. Es tracta d'una forma per accedir més àgil, ràpida i no tan exigent com la pujada des del poble d'Arinsal. A través del web de vallnordpalarinsal.com i del refugicomapedrosa.ad, els usuaris podran realitzar les seves reserves per pernoctar o gaudir d'un àpat.

'Food-truck' a la Caubella de Pal

Per tal de poder oferir un servei a la Caubella de Pal, on molts clients visiten les instal·lacions de l'estació, Vallnord – Pal Arinsal va col·locar la seva 'food-truck' a la plaça de la Caubella per tal de poder donar un servei de begudes i menjar a tots els clients que ho desitgin. Aquesta estarà oberta del dissabte 4 de juny fins al dilluns 6 de juny entre les 11 i les 19 hores.