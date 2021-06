El vent i la pluja provoquen la caiguda d'arbres a l'Aldosa, a la CG3 i més d'una vintena de sortides més dels Bombers

La MassanaMobilitat ha anunciat un tall a la carretera general 3, entre la Massana i Ordino a causa de la caiguda d'un arbre a a calçada. La tempesta que a primera hora d'aquesta tarda de dijous ha caigut sobre Andorra ha provocat aquest succés. Bombers ha treballat per restablir la circul·lació. El tall ha acabat cap a les 17h. Segons informen els Bombers, degut a l'episodi de tempesta d'aquesta tarda i a causa del fort vent, fins a les 17h treballaven en una vintena de serveis, repartits per tot el país. La majoria d'incidents han estat provocats per caiguda d'arbres. Un dels llocs on més s'ha deixat notar el temporal ha estat entre Anyós i l'Aldosa de la Massana.

Tall CG3 - Entre la Massana i Ordino a causa de la caiguda d'un arbre a la calçada. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 17 de junio de 2021

⚠️ A causa de la caiguda d'un arbre a la calçada, la CG3 ha quedat tallada entre La Massana i Ordino. Es recomana als vehicles la circulació per la CS335.@BombersAndorra @pcandorra @andorra_policia pic.twitter.com/rGMONyJVnY — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 17 de junio de 2021

Degut a l'episodi de tempesta d'aquesta tarda i a causa del fort vent, fins al moment estem treballant en 20 serveis, repartits per tot el país. la majoria d'incidents han esta provocats per caiguda d'abres.#Precaució @MeteoAnd_OECC pic.twitter.com/e5PSR40dDc — Bombers d'Andorra (@BombersAndorra) 17 de junio de 2021

Protecció Civil i el Servei Meteorològic recorden que l'alerta groga per vent i pluja es manté activat durant tota la tarda d'aquest dijous, i recomanen precaució si s'ha d'agafar el vehicle per desplaçar-se.

⚠️ Segons la previsió de @MeteoAnd_OECC , l’episodi de pluges encara no ha finalitzat: limiteu els desplaçaments i consulteu l’estat de les carreteres a @Mobilitat_AND abans de sortir. — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) 17 de junio de 2021

Segons el Servei Meteorològic, en alguns punts del país s'han viscut ratxes de vent que han superat els 100 km/h.