Sense notícies de Catalunya (ni tampoc d'Espanya) sobre mobilitat

Andorra la VellaAquest dijous farà una setmana de la galleda d'aigua freda que va caure sobre Andorra, quan les autoritats catalanes representades en el Procicat van anunciar que el Principat quedava exclòs de l'aixecament del confinament comarcal. Adeu, almenys momentani, a les expectatives d'una Setmana Santa amb turistes i a una mobilitat que s'estengui més enllà de l'Alt Urgell. Aquest dimecres, gairebé una setmana després de l'anunci, res no ha canviat, com a mínim pel què fa al discurs de les autoritats andorranes, a la seva petició, i a la no resposta provinent del sud.

“Continuem amb la mateix alínia. Fem èmfasi a les autoritats catalanes de la nostra situació sanitària per continuar demanant allò que des del nostre punt de vista seria lícit, que no és una altra cosa que incrementar la mobilitat des d'Andorra a la resta de comarques de Catalunya que no siguin l'Alt Urgell, i viceversa”, ha explicat el portaveu Eric Jover.

Polítics andorrans i catalans es reuneixen periòdicament i tenen una comunicació fluïda, però de moment no es tradueix en la desitjada integració al mapa de mobilitat català. Jover ha recordat que quan es va desenvolupar el primer desconfinament, al desembre, el responsable de la mobilitat al país veí del sud va ser el govern espanyol, “i aleshores ja ens van reconèixer la nostra particularitat”. “En aquesta segona fase, el govern espanyol ha traslladat la responsabilitat del desconfinament a les comunitats, i pensem que si Espanya va reconèixer les idiosincràsies d'Andorra a la primera fase de desconfinament, ara no hi hauria d'haver problema perquè passés el mateix en aquesta segona fase”, ha raonat.

Però de moment, ni per part catalana –tot i les reunions periòdiques– ni per part espanyola –tot i la via diplomàtica– han accedit a la voluntat andorrana perquè es reconsideri la decisió anunciada fa set dies per la Generalitat. Caldrà seguir esperant.