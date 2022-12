El veterinari andorrà Jesús Muro participarà a Kenya i Uganda en una investigació contra la leishmaniosi

Andorra la VellaEl veterinari del departament d'Agricultura i president i fundador de l'ONG Daktari, Jesús Muro, participarà en un projecte internacional de salut global a Kenya i Uganda. L'objectiu de la iniciativa és aprofundir en l'estudi de la leishmaniosi visceral en els districtes nord-est d'Uganda i nord-oest de Kenya, comunitats Karamajong, Pokot i Turkana principalment. El seu rol serà el de Scientific Advisor, particicipant en la recollida i processament de mostres i en el disseny de les formacions específiques durant els dotze mesos de durada que té el projecte.

La leishmaniosi afecta principalment a les comunitats més desfavorides del Sudan del Sud, Etiòpia, Kenya i Uganda, i és una malaltia antroponòtica, que es transmet d'humà a humà, però amb un rol encara desconegut dels animals en la seva transmissió. D'aquesta manera, la investigació avaluarà el rol dels gossos i de la ramaderia en la persistència i distribució de la malaltia, així com el de la fauna salvatge (rosegadors, conills i llebre, hyrax); hàbits alimentaris dels flebòtoms i espècies de leishmània presents en el seu aparell digestiu; i les espècies presents en els gossos i en els humans.

El projecte ve liderat pel professor Charles Kato Drago, de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere (Kampala, Uganda) i pel professor Tequiero Okumu, de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Nairobi (Kenya). A més, el projecte ha estat un dels guanyadors de la convocatòria d'ajuts del 2022 'Joint ENMRO/TDR IMpact Grants for regionalpriorities focused on implementation research in infectious diseases of poverty'.