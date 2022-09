El vídeo en què Ferrariman es disculpa amb els ministres d'Andorra

Andorra la Vella'Ferrariman' ha penjat un vídeo a través del seu compte d'Instagram on demana disculpes als polítics andorrans que s'hagin sentit ofesos amb les publicacions que ha difós. Segons explica al mateix vídeo, li han fet saber que no tothom comparteix el seu sentit de l'humor. En un vídeo anterior, va publicar un llistat de set coses que canviaria d'Andorra si pogués. Una d'elles era que hi hagués ministres i directius capacitats, assegurant implícitament que els responsables actuals no ho són. "Os pidodisculpas si os he ofendido", afegeix a la part final del vídeo.