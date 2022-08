El vídeo on 'Ferrariman' diu que ha denunciat la bretolada a un dels seus cotxes

Andorra la Vella'Ferrariman' ha publicat al seu compte d'Instagram un seguit de vídeos on explica que dos motoristes, que segons ell són ciclistes, són els autors de la bretolada que ha patit un dels seus cotxes. Informa que ha trucat a la Policia per tal d'esclarir els fets i l'autoria. També s'ha trobat una pintada a terra on surt la frase "Andorra territori ciclista", amb la paraula 'Ferrariman' ratllada.