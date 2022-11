Andorra la VellaEl futbolista i propietari de l'FC Andorra Gerard Piqué ha anunciat la seva retirada del futbol professional, per sorpresa de tots els aficionats. En un vídeo compartit a les xarxes, ha donat les gràcies a l'afició culer i per la seva trajectòria. Aquesta setmana disputarà el seu últim partit al Camp Nou, per acomiadar-se de l'afició que sense cap dubte li rendirà un homenatge.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022