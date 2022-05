Un vídeo mostra soldats russos assassinant a sang freda dos civils ucraïnesos

BarcelonaLes proves dels crims de guerra russos s’acumulen dia rere dia. Un vídeo obtingut per la cadena nord-americana CNN, que pertany a les càmeres de seguretat d’un concessionari de cotxes de la rodalia de Kíiv, mostra com dos soldats russos disparen per l’esquena, i a sang freda, contra dos civils desarmats. La CNN ha identificat les víctimes i ha verificat l’enregistrament.

Un dels assassinats era el propietari del concessionari, la identitat del qual la família no vol que es faci pública. L’altra víctima era Leonid Oleksiyovych Plyats, de 68 anys. Hi treballava com a guarda de seguretat. El muntatge ofert per a la CNN s’ha fet a partir de la recopilació de diverses càmeres. Els fets van tenir lloc el 16 de març.

Cinc soldats russos intenten assaltar el negoci disparant contra els panys i trencant vidres. Quan el propietari s’hi acosta amb les mans alçades, l’aturen i el registren per buscar-li armes. Amb posterioritat arriba Plyats i també és escorcollat. Sembla que hi ha una conversa abans que els soldats girin cua i els dos civils comencin a caminar de tornada a l'edifici. Llavors, dos dels soldats s’acosten pel darrere als dos homes i obren foc. Tots dos civils cauen a terra. L’incident s’investiga com a potencial crim de guerra. Però, a més del doble assassinat, el vídeo mostra com els soldats russos saquegen el negoci. Mentrestant, Plyats encara era viu. El vídeo complet emès per la CNN mostra el guarda lluitant per posar-se dempeus. Després intenta fer-se al voltant de la cuxa el que semblaria un torniquet, i torna, coix, al seu lloc de guàrdia. Allà, demana ajuda per telèfon.

Assassinat per l'esquena de dos civils ucraïnesos

Membres de la força irregular de voluntaris van intentar rescatar Plyats intercanviant foc amb les forces russes mentre lluitaven per arribar-hi. Les imatges de les càmeres de seguretat mostren Plyats a terra dins de la garita de vigilància quan els voluntaris hi arriben. L’arrosseguen fora de la garita i al fer-ho deixen un ampli rastre de sang. Tot va ser en va: el guarda va morir aleshores, a l’exterior. Plyats i el propietari del concessionari havien estat advertits que els russos s’estaven acostant a la zona, però van decidir quedar-se al concessionari.