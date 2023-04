(vídeo) Vives consagra una professora d'Andorra com a 'verge'

La Seu d'UrgellLa coordinadora de les Pastorals i mestre del col·legi Sant Ermengol Josefina Riera va ser consagrada com a Verge per Joan-Enric Vives en una cerimònia celebrada a la Catedral de la Seu d’Urgell. La consagració és el pas final d’una vida dedicada a l’ensenyament de la religió i a la doctrina catòlica.

A l’Església Catòlica, una verge consagrada és una dona que ha estat consagrada per l’església a una vida de virginitat perpètua com a ‘núvia’ de Crist. Les verges consagrades són consagrades pel bisbe diocesà segons el ritu litúrgic aprovat.Les verges consagrades dediquen el seu temps a les obres de penitència i misericòrdia, a l’activitat apostòlica i a l’oració, segons el seu estat de vida i els seus dons espirituals. Una verge consagrada pot viure com a monja en alguna dels ordes monàstics o “en el món” sota l’autoritat del seu bisbe, al servei de l’església.

El ritu de consagració de verges per a dones que “viuen en el món” es va reintroduir en 1970, sota el papat de Pau VI, arran del Concili Vaticà II. Es basa en la pràctica de la velatio virginum que es remunta a l’era apostòlica, especialment a les primeres verges màrtirs.