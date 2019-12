Els visitants augmenten un 6,4% al novembre

El mes de novembre s'ha tancat amb una entrada al país d'un total de 536.972 visitants, dels quals 369.343 són excursionistes (68,8%) i 167.629 són turistes (31,2%). Així doncs, respecte del mateix mes del 2018, el nombre de visitants ha augmentat un 6,4%; el de turistes ho ha fet en un 8% i, seguint la mateixa tendència positiva, el nombre d'excursionistes ha augmentat en un 5%. Així ho ha fet públic aquest dilluns el departament d'Estadística que, a més, ha informat que, per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació positiva d'un 8%, els visitants d'altres procedències suposen un 5,7% i, els francesos, un 4,2%.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 1,1%. Quant als turistes, augmenten un 1% i els excursionistes presenten una variació negativa del 2,3%. Per tant, des de principis del 2019, els visitants disminueixen un 1,8% respecte del mateix període de l'any anterior; els turistes presenten un augment d'un 1,4%, i els excursionistes disminueixen un 3,6%.

Pel que fa al perfil dels visitants durant el novembre, un 44% han entrat al país en família (el que representa una variació positiva de 3,2 punts); el 33% ho han fet en parella (0,8 punts més); el 16% han arribat amb els amics (que suposa 1,5 punts menys que l'any passat), i un 8% ho han fet sols (també 1 punt menys respecte el 2018). Entre els principals motius de la visita al país es troben les compres (68%), seguit de les visites a la natura (9%) i l'oci cultural (8%), entre d'altres.

Entrada de vehicles

D'altra banda, cal destacar que el nombre de vehicles que han entrat al país durant el novembre ha estat de 360.057, fet que suposa una variació percentual positiva respecte del mateix mes de l'any passat del 14,8%. El total de turismes presenta un increment del 14,8%, i el de vehicles pesants del 16,8%.

Els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació positiva del 19,9%, mentre que pels provinents de França, amb una variació també positiva, ha estat d'un 2,3%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 19,4% per la frontera hispanoandorrana i, per la francoandorrana, s'ha experimentat una variació negativa d'un 1,2%.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.220.730, fet que representa una variació negativa del 0,9%, ja que l'any passat hi van entrar 4.260.061. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 45.978 unitats, una xifra negativa de l'1,6% respecte de l'any passat, mentre que els que han entrat per França han augmentat un 0,5% (6.647 unitats).

Des de principis d'any, i respecte del mateix període de l'any 2018, s'ha produït un decrement de l'1,7% en el nombre de vehicles, amb un decrement de l'1,1% dels provinents d'Espanya i un decreixement del 2,7% dels provinents de França.