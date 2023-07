Viure l'estiu al teu destí a Andorra

Encara no t'has acostat fins a Epizen a viure l'Epi Estiu? Si vols gaudir d'una jornada de compres diferent t'has d'arribar fins a Epizen i omplir la teva cistella de la compra, aprofitar-te de les rebaixes i arrodonir-ho degustant algun dels productes gastronòmics que t'ofereix en centre comercial tot escoltant bona música. Coneixes algun pla millor que aquest?

Hi ha qui ja ha vingut fins a Epizen amb els amics a passar una estona distesa i ha presenciat alguna de les actuacions musicals. Durant el que resta de juliol, agost i setembre, el calendari d'actuacions i activitats a l'exterior d'Epizen està ben carregat. De fet, ens trobem a les portes del que serà un cap de setmana molt mogut al centre comercial. Començant per aquest divendres 28 de juliol en què la formació Sweet Victoria oferirà un concert a l'escenari de la carpa d'Epizen a partir de les 18:00 hores. Una actuació musical que donarà el tret de sortida a la festa de l'escuma i a la 'Holly Party" de dissabte a partir de les 15:00 hores i al torneig de gaming que es viurà a l'espai gamer d'IO:Electro&Home de la segona planta d'Epizen. Però això no és tot. Diumenge continuarà l'activitat musical a l'escenari exterior del centre amb l'actuació d'Evil Rosebud Band a partir de les 18:00 hores.

I tot això ho pots gaudir havent fet, prèviament, les teves compres a Epizen aprofitant que tots els negocis de l'interior es troben en període de rebaixes.

Epizen es troba en període de rebaixes