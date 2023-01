Vives assisteix a la Missa Funeral de Benet XVI

Ciutat del VaticàEl copríncep episcopal i arquebisbe de la Seu d'Urgell, Joan-enric Vives, ha assistit aquest dijous a la Missa Funeral per l'ànima de Benet XVI. Amb l'entrada en processó dels concelebrants, acompanyats per les primeres estrofes de l'antífona inicial ("Doneu-li, oh Senyor, l'etern repòs; i que resplendeixi en ell la llum perpètua"), ha començat a dos quarts de deu del matí la missa exequial pel Papa emèrit, presidida pel Sant Pare Francesc, a la qual també ha comptat amb la presència del Vicari general d'Urgell, Ignasi Navarri, el Vicari Episcopal de Pastoral, Antoni Elvira; i de l'Ambaixador del Principat d'Andorra davant la Santa Seu. La cerimònia ha estat solemnitzada pels cors de la Capella Sixtina, dirigits pels mestres Marcos Pavan i Jafet Ramon Ortega, acompanyats pel mestre Josep Solé Coll a l'orgue.

Tanmateix, per desig exprés de Benet XVI, no hi ha assistit cap delegació oficial de cap país tret d'Alemanya i Itàlia. Ha estat una cerimònia sòbria, però no per això menys solemne ni multitudinària. Hi han concelebrat més de 120 Cardenals, entre els quals el Degà del Col·legi Cardenalici, Mons. Giovanni Battista Re; 400 Bisbes y prop de quatre mil sacerdots; i ha estat seguida pels milers i milers de fidels a través de la retransmissió en directe de diferents cadenes de televisió i ràdio, a més dels que hi eren a la plaça de Sant Pere (la prefectura de Roma xifrava l'assistència en uns seixanta mil pelegrins), molts dels quals van participar també en la vetlla d'ahir a la nit.

El Papa Francesc ha començat l'homilia citant les darreres paraules de Jesús a la creu: "Pare, confio el meu alè a les teves mans" (Lc 23,48). Unes paraules, ha dit el Sant Pare, que culminen "el lliurament continu a les mans del Pare que va ser la vida de Jesús; i que alhora són una invitació i un programa de vida que vol modelar com un terrissaire el cor dels Pastors fins que acullin els mateixos sentiments del Crist Jesús d'entrega agraïda al Senyor i al seu poble".

Al final de l'homilia el Sant Pare Francesc s'ha referit explícitament al Papa emèrit, i ho ha fet amb aquestes paraules: "Benet, amic fidel de l'Espòs, que la teva joia sigui perfecta en sentir, definitivament i per sempre, la seva veu".

Posteriorment, a l'oració després de la Comunió, el Papa, en nom de tota l'Església i dels fidels presents, ha demanat al Senyor "que el teu servent Benet, fidels dispensadors dels misteris divins a la terra, lloï la teva misericòrdia en la glòria eterna dels sants".

Al final de la Missa, el Papa Francesc ha posat dolçament la seva mà damunt l'humil fèretre de fusta de xiprer que contenia el cos difunt de Benet XVI i ha pregat en silenci durant uns segons. Tot seguit, el fèretre ha estat tornat a l'interior de la Basílica de Sant Pere, des d'on serà dut a les Grutes Vaticanes per al seu enterrament.

Els dies vinents hi haurà a la Diòcesi d'Urgell dues misses per l'etern descans de l'ànima de Benet XVI: el 9 de gener a les vuit del vespre a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, concelebrada pels preveres de l'Arxiprestat de les Valls d'Andorra, a la qual és previst que assisteixin les autoritats del Principat d'Andorra; i el dissabte 14 de gener, a dos quarts d'una de la tarda a la Catedral de Santa Maria de La Seu d'Urgell, presidida per Mons. Vives.