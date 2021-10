Una vuitantena de persones participen en la castanyada de la gent gran d'Encamp

EncampLa gent gran d'Encamp ha pogut tornar a celebrar la festa de la castanyada, després que l'any passat no es pogués fer a causa de la pandèmia. Així, 79 padrins i padrines de la parròquia s'han apropat aquest dimecres a la tarda fins a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural per a gaudir d'aquesta popular festa. Tot i així, no s'ha pogut celebrar amb normalitat, ja que en els últims anys s'acostumava a reunir conjuntament la gent gran d'Encamp i també la d'Andorra la Vella, i enguany, per la Covid-19, s'ha hagut de fer per separat, segons ha explicat el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz.

Des del departament de Cultura i Afers Socials s'ha organitzat un berenar amb castanyes, panellets, moscatell i música en directe. Concretament, s'han repartit 25 quilograms de castanyes i quatre panellets per persona. Una de les altres adaptacions per la pandèmia ha estat el fet que els panellets no han estat preparats per la gent gran de la parròquia amb els treballadors socials del comú.

La cònsol major, Laura Mas, també ha participat en la trobada, i juntament amb Cruz, han estat els encarregats de repartir les castanyes als assistents. El conseller ha destacat que els padrins i padrines "valoren positivament poder tornar a fer activitats" ja siguin al carrer o a l'interior. En aquest sentit, ha destacat que des del comú es va organitzar un viatge a Peníscola al setembre i que per Nadal se n'està preparant un a Estrasburg. "La dificultat la trobem en els grups, ja que han de ser més reduïts", ha manifestat.

Finalment, pel que fa a la festivitat de Tots Sants, des del comú es preparen diverses activitats a la biblioteca, com també activitats esportives.