Winex, el vi que es pren sense copa

Darrere de Winex s'hi troba l'Andrea Muga que junt amb tres amics més van decidir fer néixer el projecte el 2019, però no va ser fins setembre de 2020, coincidint amb el darrer any de carrera universitària que es materialitza la idea. L'Andrea ens comenta que la idea va sorgir després d'observar que a Espanya no existia un tipus de producte que acostumava a consumir quan viatjava a Londres, on a les discoteques o parcs podien beure vi en botelles de dimensions petites. Ara han fet realitat la seva idea, que ja podem trobar a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra.

Què és Winex?

Winex és una marca de vi rosat d'agulla que es ven en un botellí de 33 cl amb 10,5% vol. La missió de la marca s'ha encarat des d'un inici en crear una beguda amb identitat, capaç de reinventar el concepte tradicional del vi a Espanya amb què els seus consumidors s'identifiquin i en què el puguin gaudir en diferents situacions sense que el seu format de presentació limiti el seu consum.

D'on neix?

Winex neix de la necessitat que vàrem descobrir jo i els meus companys quan fèiem estades estiuenques a la capital britànica en què podíem consumir vi sense l'ús de la tradicional copa. Una acció que no podíem dur a terme a Espanya. Alhora, vàrem observar que els joves espanyols també tenen poc interès pel món del vi. Actualment, existeix un hàndicap al voltant el consum del vi, ja que s'associa a un ambient formal, prendre'l amb copa de vidre necessitant un llevataps per obrir-lo. Aquest fet ens limita al context en què se serveix enfocat principalment als restaurants. Va ser en aquell moment que ens vàrem preguntar: Com podem fer que un producte tan fàcil de produir al nostre país i amb una cultura tan arrelada a ell passi de ser un esportiu a un tot terreny? La solució va ser simple. Botelles reciclables, de vidre transparent de 0,33 cl de vi rosat d'agulla que fos refrescant i que es pogués consumir fàcilment en qualsevol lloc i prendre'l directament del botellí. En definitiva, reinventar i modernitzar la idea que la població té al voltant del vi oferint, principalment al públic femení, un producte amb què se senti còmode i identificat.

El nom combina la paraula anglesa wine amb la X, què hi ha al darrere?

La paraula Winex deriva de Winekiss (petó de vi) i l'X representa l'abreviatura de petó en anglès, ja que la paraula kiss ens semblava molt cursi. La idea era omplir de feminitat i petons el món dels espirituosos i del vi. Per aquest motiu volíem una marca amb identitat que transmetés aquest missatge.

No creieu que el vi rosat és el més oblidat d'entre els vins?

El vi rosat és un vi oblidat a Espanya ja que el seu principal productor ha estat França. Tot i que a Espanya s'han fet vins rosats d'alta qualitat sempre s'ha destacat més pels vins negres i blancs. No obstant això, en els països anglosaxons el vi rosat ha agafat molta anomenada i se serveix en diferents formats i, en el seu moment, vàrem considerar que era una aposta atractiva i diferent.

Quina importància pren la dona entorn a Winex?

Winex neix de la necessitat de consum de dos dones que volien satisfer, al mateix moment, la necessitat de moltes dones a les que ens agrada la cervesa o les begudes alcohòliques fortes i no troben una beguda amb la que divertir-se i gaudir al mateix temps.

Les principals consumidores de Winex són les dones? És a dir, un producte per a dones i ideat per dones.

Efectivament. És l'origen i el destí a través del qual va ser creat. Tanmateix, no ens tanquem les portes a cap consumidor. Un percentatge dels nostres clients són homes i això ens agrada molt. De fet, el projecte ha estat impulsat per dues dones i per dos homes que es van afegir a posteriori. L'objectiu de Winex és crear una comunitat de winexians que gaudeixin amb la marca siguin dones o homes.

Quin és el retorn que esteu tenint de la vostra idea?

El feedback està sent increïble. La primera producció va finalitzar en quatre mesos i ja hem iniciat la segona. Aquest estiu ja hem estat presents en guinguetes del sud i nord d'Espanya i s'ha venut molt bé. Crida l'atenció el format i el producte sorprén.

Per què a Andorra i per què a Pyrénées?

Personalment, Andorra ha estat un lloc on he tornat cada any d'ençà que soc petita. Aquí he après a esquiar, he passat tots els Nadals i mantinc bons records. Així que quan em van proposar formar part de Pyrénées Andorra no vàrem dubtar en cap moment de ser-hi presents. Pyrénées aposta per marques innovadores i moltes d'elles són difícil de trobar. Així que estar entre els prestatges del supermercat és un honor i estem molt agraïts.