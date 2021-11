Xavier Trias demana el suport d'Andorra als Jocs Olímpics d'Hivern del 2022

Andorra la VellaFa 10 anys, el 13 de novembre de 2011, va ser notícia...

L'alcade de Barcelona, Xavier Trias, ha manifestat durant la seva conferència Andorra/Barcelona: compartir una estratègia que 'es podria trobar la col·laboració d'Andorra' en l'organització dels Jocs Olímpics d'Hivern 2022 si surt escollida la candidatura Barcelona – Pirineus. Trias ha destacat que, en un principi, l'activitat esportiva estaria establerta a la Cerdanya, però es pot aprofitar sobretot la capacitat hotelera del Principat. Sobre el futur heliport andorrà i la seva connexió amb l'aeroport del Prat, l'alcalde de Barcelona ha valorat positivament la comunicació entre els dos territoris, però ha recordat que AENA encara té un paper decisiu en la gestió de la infraestructura catalana.

Sota el nom d'Andorra/Barcelona: compartir una estratègia, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha parlat sobre les possibles col·laboracions i acords que es poden establir entre els dos territoris. Una d'aquestes és el suport del Principat als Jocs Olímpics d'Hivern del 2022 als que opta la candidatura Barcelona-Pirineus. 'No tenir en compte la proximitat entre Andorra i la Cerdanya seria una equivocació', ha dit l'alcalde i ha destacat la capacitat hotelera i de serveis del Principat com a element que pot ajudar a la candidatura.

Trias ha indicat que, d'entrada, aposten per concentrar l'activitat esportiva a la Cerdanya però que, encara que no es fes cap prova a Andorra, la col·laboració ha d'existir. Caldrà veure quina opinió en té el Comitè Olímpic ja que, segons ha afirmat l'alcalde de Barcelona, 'els comitès olímpics castiguen la dispersió i prefereixen la concentració de proves'. Tot i així, ha matisat, és un tema que queda en mans dels tècnics que han de veure quines possibilitats hi ha. Respecte a aquest punt, el ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, ha insistit en la voluntat d'acollir com a mínim una prova però ha admès que és conscient que des de la Cerdanya 'seran molt insistents'. Camps, però, ha reiterat que 'hem de jugar les nostres cartes' i una prova serà la Copa del Món d'esquí, un esdeveniment que donarà seriositat, exigència i credibilitat al país i 'serà un punt a favor per impulsar la candidatura'.

Un altre punt de contacte entre Andorra i Barcelona són els transports, amb la possible connexió entre el Prat i l'heliport com a objectiu. Malgrat que Trias s'ha mostrat favorable a establir punts de contacte, també ha recordat que la decisió segueix sent de l'aeroport, on AENA encara té un poder decisiu. D'altra banda, Francesc Camp ha considerat que cal apropar-se a Barcelona però sense deixar de banda l'aeroport de Lleida i el de Tolosa, d'on poden arribar possibles nous clients.

L'alcalde de Barcelona també ha repassat els objectius de la seva legislatura, amb l'ajut al món empresarial i la garantia del benestar com a principals eixos. En aquest sentit, Trias ha reconegut que cal fer una aposta pel turisme de qualitat, deixant fora el 'botellon' i els viatges de comiat de solter. En canvi, ha apel·lat a convertir Barcelona en la capital de Catalunya i de la catalanitat, amb línies de col·laboració comunes per a tots els territoris catalanoparlants.