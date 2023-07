L'alcalde d'Oliana demana ajuda ciutadana per localitzar els atracadors de l'oficina de CaixaBank

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu per localitzar dos lladres que van cometre un atracament a l'oficina de CaixaBank d'Oliana. L'incident va tenir lloc al voltant de les vuit del matí, a l'hora d'obertura de l'entitat. Es creu que els lladres van accedir a l'oficina fent un forat a la sala annexa durant la matinada, segons ha informat RadioSeu.

Un cop dins, van amenaçar i lligar els dos treballadors de l'oficina i van robar els diners en efectiu que hi havia. Després del robatori, van fugir. Als treballadors els va trigar una estona a poder-se deslligar, i van alertar la policia del succés.

Segons les descripcions proporcionades des de la sucursal, els lladres vesteixen roba fosca, porten espardenyes i tenen un aspecte "deixat". També es va assenyalar que parlen entre ells en castellà. L'alcalde d'Oliana ha demanat col·laboració ciutadana, ja que se sospita que els autors del robatori podrien encara estar a prop del municipi.

A mig matí, els Mossos han informat que no hi ha novetats sobre la recerca dels delinqüents. La policia continua treballant per localitzar-los i dur-los a la justícia.