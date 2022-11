Bombers ha tardat quatre hores a extingir l'incendi al Centre Cultural i de Congressos lauredià

Sant Julià de LòriaEls bombers han tardat prop de quatre hores a apagar l'incendi al Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria. Ho ha informat en declaracions als mitjans l'oficial del cos d'extinció, Josep Ribera, qui ha destacat que han estat alertats als volts de les quatre de la matinada i entorn de les 7.30 hores del matí ja estava controlat. Tanmateix, ha apuntat que encara no es troben en condicions d'especificar les causes del foc, les quals seran analitzades per l'equip d'investigació i els pèrits.

En aquest sentit, Ribera ha volgut matisar que el focus de l'incendi s'ha originat a l'edifici cultural, concretament al vestíbul, i les flames han afectat, en part, la primera planta i la instal·lació elèctrica. Per sort, ha asseverat, l'estructura de l'equipament es troba en bones condicions i les instal·lacions del bar només han patit danys per fum, un fet que descarta que l'incendi s'hagi originat a l'establiment de restauració.

A hores d'ara, els bombers estan controls que no hi hagi punts calents a l'equipament i es desplaçaran a la Universitat d'Andorra per analitzar els nivells de monòxid de carboni a l'edifici per saber si "són els normals" i que puguin reprendre l'activitat durant aquest matí o la tarda.