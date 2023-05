Un dels clients de MoraBanc, estafat amb uns 50.000 euros pel frau que suplanta l'entitat

Andorra la VellaL'estafa que s'està produint a clients de MoraBanc i que comença amb un missatge SMS on se suplanta el banc per aconseguir dades ja té una quinzena d'afectats. Tots els indicis, segons fonts policials, apunten que es tracta d'una acció indiscriminada on no s'està elegint els clients de MoraBanc en funció de la seva capacitat econòmica. De la quinzena de denúncies presentades es pot deduir que no hi ha un patró establert perquè hi ha casos en què s'han estafat uns centenars d'euros i en altres milers. El màxim és de 50.000 euros, tot i que és el més important amb diferència.

La policia ha confirmat que tots els casos denunciats pertanyen a MoraBanc, però s'ha de deixar clar que en altres situacions anteriors s'han vist afectats altres bancs nacionals. La policia recomana el màxim d'atenció per no interactuar amb cap missatge enviat per bancs i que acabi suposant facilitar dades o codis. Els bancs mai faran aquestes peticions per telèfon. A hores d'ara, el balanç és de 15 afectats, però la policia calcula que hi poden haver més durant aquest cap de setmana perquè els delinqüents han continuat fent onades d'enviaments d'SMS per seguir obtenint dades dels clients i transferències.