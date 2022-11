Detenen una turista en estat d'embriaguesa per insultar a la policia

Andorra la VellaUna turista de 36 anys va protagonitzar una de les detencions més curioses dels últims temps. Poc després de les onze de la nit, la dona estava caminant pel carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella. Un cotxe patrulla estava passant pel mateix carrer en aquest moment. Quan es trobaven a la mateixa altura del carrer, els agents van veure com la dona els hi feia gestos ostensibles, motiu pel qual van baixar la finestreta del cotxe i llavors van escoltar com els estava insultant de forma genèrica, sense cap motiu aparent.

Els policies es van aturar i van intentar controlar la dona. Quan van intentar parlar amb ella es van adornar que estava força beguda. Es va negar a identificar-se i es va resistir a ser controlada, a banda de continuar insultant als agents. Finalment, davant la impossibilitat de controlar-la se la va detenir per resistència, desobediència i injúries a un agent de l'autoritat.