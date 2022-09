Detingut un jove de 22 anys per insultar a la policia a la sortida d'una discoteca

Andorra la VellaEl dissabte de la setmana passada un home resident de 22 anys va ser detingut a la capital a les 5 h com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública i l'honor. Segons explica el comunicat del cos de policia, una patrulla es trobava a la sortida i tancament d'un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella per tal d'evitar aldarulls. En el decurs de la guàrdia, es va produir una baralla entre diverses persones. Arran de l'incident, la policia va procedir a controlar els implicats en la batussa. Un d'ells, va insultar i va reaccionar "de manera desproporcionada" contra els agents interventors. Per aquesta raó, la policia va efectuar la seva detenció.