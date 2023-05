Una extreballadora de Veritas a Puigcerdà afirma que la van acomiadar per parlar català

PuigcerdàLa treballadora que ha estat acomiadada de la botiga Veritas de Puigcerdà pel fet de parlar català nega que l'empresa l'hagi fet fora per cap altre motiu, tal com informa Ràdio Seu, perquè de bon començament ja li van deixar clar, de manera explícita, que no els agradava que fes servir la llengua del país.

Consultada per diversos mitjans, aquest cap de setmana la víctima d'aquesta discriminació lingüística s'ha reafirmat en la seva demanda contra l'empresa barcelonina, a qui l'advocada que li ha facilitat la Plataforma per la Llengua reclama que la readmetin i la indemnitzin pels danys morals que li han causat. Mentrestant la cadena de supermercats ha negat que estigui en contra del català però ha assegurat que no té intenció de readmetre-la, cosa que ha multiplicat, arreu de Catalunya i d'altres territoris on hi tenen botigues, les crides al boicot permanent a Veritas.

La dona ha demanat mantenir l'anonimat perquè diu que no vol que el protagonisme se centri en ella, sinó en la discriminació del català que, denuncia, "cada cop va més a l’alça", especialment en sectors com el comerç i la restauració, tant a Puigcerdà com a desenes de ciutats d'arreu de Catalunya. Ha dit que el seu cas "és una manera que la gent s’adoni que hi ha més discriminació que no ens pensem" i, més enllà de si la readmeten o no (l'empresa es nega a readmetre-la), assegura que ara vol "lluitar" per "defensar els drets lingüístics" i que, a Catalunya, la llengua preferent de Veritas i de qualsevol altra empresa sigui el català, tal com fa qualsevol país normal amb la seva llengua pròpia.

La ja extreballadora de Veritas ha confirmat que a l'establiment de Puigcerdà tothom parla només en castellà i que, tot just començar-hi, l'encarregat ja li va reconèixer que només podria parlar en català amb ell, alhora que una companya de feina li exigia que li parles sempre en castellà, li deia explícitament que la llengua catalana "no li agradava", malgrat puntualitzar-li que fa vint anys que viu aquí i que la seva parella és català, i es queixava perquè no feia cas de la seva exigència. Davant d'aquest fet, ella li va recordar a l'encarregat "que totes les llengües de l’estat s’han de respectar i que l’Estatut diu que tots els catalans han d’entendre ambdues llengües i poden utilitzar la que vulguin". En aquest sentit, els va remarcar també que fins i tot la Constitució espanyola empara l'ús del català.