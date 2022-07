Un ferit greu i tres de lleus en una col·lisió frontal a la N-145

Valls de ValiraTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 de juliol de 2012, va ser notícia...

Una persona ha resultat ferida greu i tres més de lleus en un accident que ha tingut lloc aquest dimecres al matí al quilòmetre 3 de la N-145, entre la Seu d'Urgell i Andorra. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, es tractaria d'una col·lisió frontal entre una furgoneta matrícula andorrana, un tot terreny amb matrícula de Rússia i un turisme matrícula espanyola. L'accident ha tingut lloc al voltant de les 11.30 hores i ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa durant força estona, fins que s'ha pogut donar pas alternatiu, i finalment, poc abans de les dues s'ha restablert la circulació. El tall ha provocat importants retencions de trànsit. De fet, segons han informat els Mossos d'Esquadra, el ferit greu, del que hores d'ara es desconeix la identitat, hauria quedat atrapat al seu vehicle i els Bombers han hagut de fer una excarceració per alliberar-lo.

El conductor de la furgoneta amb matrícula andorrana, un home de 58 anys, que respon a les inicials d'A.C.I., ha resultat ferit greu com a conseqüència del xoc que hi ha hagut aquest dimecres al matí a la N-145. L'home ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb politraumatismes, on roman a la zona de reanimació d'urgències mentre se li fan les proves pertinents.

D'altra banda, l'accident també ha causat fins a tres ferits lleus, que han estat donats d'alta al mateix lloc dels fets i no han requerit hospitalització. Al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques, i cinc efectius dels Mossos d'Esquadra, així com la Policia Local de la Seu d'Urgell.