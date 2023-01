Incendi en un pis de l'avinguda Santa Coloma

Andorra la VellaEls bombers han traslladat dues persones a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per una intoxicació lleu de fum després de veure's implicades en un incendi a l'avinguda Santa Coloma. Segona han informat des del cos de salvament, han rebut un avís per foc a les 17.44 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del parc d'Andorra la Vella i de la Massana amb quatre vehicles, un camió escala, un de foc, un automòbil lleuger i una ambulància.

En arribar a l'indret han verificat que hi havia un incendi de poca consideració en un pis de la sisena planta i han procedit a evacuar les persones que hi havia a l'interior, la propietària de l'habitatge i un electricista, a qui han traslladat a urgències del centre mèdic. Els bombers han donat per extingit l'incendi, que ha tingut lloc de manera accidental al bany de l'immoble, a les 18.05 hores.