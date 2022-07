Intents d'estafa per 'hackejar' mòbils

Andorra la VellaL'anunci per part del Govern de la inoculació de la quarta dosi de la vacuna contra la Covid ha generat una possible estafa per part de persones desconegudes que estan trucant a ciutadans fent-se passar per tècnics del ministeri de Salut i obtenir les dades i el control dels seus mòbils. Els 'hackers' es posen en contacte amb les possibles víctimes a través del telèfon i s'identifiquen com a treballadors del ministeri que s'encarreguen de concretar i programar l'administració de la quarta dosi del vaccí.

Segons han indicat persones que han patit l'atac, els estafadors disposen de totes les dades, el nom, l'adreça, el correu electrònic i el número de mòbil, però tot seguit arriba la trampa. Després de facilitar la informació sol·liciten que les persones enviïn un codi que els arriba per SMS, a través del qual, teòricament, podrien 'hackejar' els dispositius i, exposen, que a aquelles persones que s'han negat a facilitar el codi directament les han penjat i tallat la comunicació. Així, l'objectiu final dels estafadors és poder obtenir la clau d'accés per entrar al compte de WhatsApp de les víctimes i extreure'n tota la informació.