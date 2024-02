L'APDA avisa a una immobiliària per demanar un extens llistat de dades personals

Andorra la VellaL'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha pres mesures disciplinàries contra una immobiliària del país, imposant-li una advertència per la seva conducta en la recopilació de dades personals excessives en el procés de visita d'un pis de lloguer. Aquesta sanció, emesa el 27 de desembre del 2023, és fruit d'una investigació que va sorgir arran d'una queixa rebuda el 13 de juliol del mateix any per part d'un particular.

El denunciant va al·legar que, per a la visita d'un pis a Encamp, la immobiliària exigia un extens llistat de dades personals, incloent-hi còpies del DNI/passaport, permís de residència, certificat bancari, entre altres.

En aquest sentit, s'ha subratllat que l'incompliment de les mesures correctives podria resultar en una sanció econòmica substancial, que pot oscil·lar entre els 30.001 i els 100.000 euros.

Després d'analitzar la situació, l'APDA ha determinat que la immobiliària va incomplir diversos articles de la Llei Qualificada de Protecció de Dades, particularment en relació amb el principi de minimització de dades, les condicions del consentiment i el contingut de la clàusula informativa.

Això ha portat a l'emissió d'una advertència oficial per part de l'APDA, així com a un recordatori de les conseqüències potencials en cas de no acatar les correccions requerides.