L'ebrietat d'una víctima fa que una pallissa a una discoteca quedi impune

Andorra la VellaUn home estava en un local d'oci a les cinc de la matinada i va ser agredit per un grup de joves mitjançant cops de puny i de peu. La pallissa li va provocar múltiples lesions consistents en "una fractura de l’incisiu superior lateral dret de la peça 12, erosions a nivell de la base nasal, hematoma a la parpella superior i hiperèmia conjuntival esquerres, lesions corneals a l’ull esquerre i una lesió a la mucosa oral, en l’angle mandibular dret".

La fiscalia considerava que a un dels presumptes culpables se l'havia de condemnar a"vuit mesos de presó condicional amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i el pagament de les despeses processals". L'acusat mantenia que dos testimonis havien afirmat que ell no era l'agressor i ni tan sols havia pres part a la baralla. Només s'acusava un agressor perquè la víctima, que segons la policia "anava en un estat etílic important" no va poder identificar el grup.

L'acusat quan va denunciar els fets en el moment de l'agressió "no va poder identificar els seus agressors, explicant simplement als Agents de Policia interventors que havia estat agredit per un grup de joves, precisant que a un dels agressors el coneixia de vista i duia un jersei vermell".

Els policies no van poder tenir cap dada per la borratxera que portava la víctima. Posteriorment, L.B.P. declarà a la batllia, que el processat. Posteriorment, va aportar fotografies dels suposats agressors que "segons manifestà, va fer la mateixa matinada dels fets" i va proposar un testimoni dels fets. En principi, va apuntar l'acusat com el que li va donar el cop de puny pel qual va caure a terra, però en la vista oral va manifestar que el cop inicial li havien donat per darrere.