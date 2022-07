Localitzats els homes que es van fugar al desembre acusats d'un delicte d'assassinat

Andorra la VellaLa Policia Nacional ha localitzat als dos homes que es van fugar d'un control a la frontera hispanoandorrana el desembre del 2021 després de presentar dos DNI espanyols falsos als agents encarregats del control d'entrada a Espanya. Arran de l'intent de localització per part de la policia espanyola, es van establir controls en diferents punts pròxims a la frontera, un fet que va provocar importants retencions del trànsit viari d'entrada i sortida del Principat.

A partir d'aquesta actuació a la frontera de la Farga de Moles, els agents van continuar les gestions per aconseguir la plena identificació, per al que va ser fonamental la participació i col·laboració del cos d'ordre d'Andorra dels mateixos activant-se sengles ordres de cerca i detenció en l'àmbit nacional.

Des de la policia espanyola, informen que un dels homes que es va fugar va morir en un accident de trànsit en Antequera (Màlaga) el març del 2022. En el moment de l'accident portava documentació falsa, diners en efectiu i una bossa amb un quilogram de cocaïna. L'home també tenia antecedents per tràfic de drogues, homicidi, i pesava sobre ell una ordre de cerca i detenció per tràfic de drogues a més de la cerca policial activada després de la seva identificació a la frontera hispanoandorrana per falsedat documental.

El segon dels escapolits va ser detingut el passat 8 de juliol per agents de la Policia Nacional de València en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues i el crim organitzat. A més del delicte de falsificació documental i d'una reclamació judicial per la qual era buscat, li imputen delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes i falsificació documental, ja que en el moment de la detenció portava un altre DNI fals.

Al costat d'aquesta persona van ser detingudes altres tres i es van realitzar diversos registres, donant com a resultat el comís de més de 44 quilograms de cocaïna a més d'una gran quantitat de marihuana, un revòlver, marca ASTRA model 38spl, 13 cartutxos de munició i es van intervenir quatre vehicles i més de 32.000 euros en efectiu. El detingut, després de ser posat a disposició judicial va ingressar a la presó de València.