La policia rescata un menor que s'havia llençat al riu

Andorra la VellaLa policia rescata un jove de 17 anys que s'havia llençat al riu. Segons informen des del cos d'ordre, els fets van succeir als volts de les tres de la matinada de divendres a dissabte, i van ser alertats per la parella del menor, qui els va informar que el noi s'havia tirat al riu a l'altura de la rotonda de la Comella. Els agents han indicat que quan van arribar al lloc dels fets el jove es trobava en estat d'alteració i van procedir a avisar als serveis mèdics perquè el traslladessin a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En relació amb els fets, la policia afirma que no es tracta d'un intent de suïcidi, sinó que, suposadament, hauria estat una crida d'atenció provocada per l'alteració i l'estat d'embriaguesa del menor.