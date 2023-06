Una protesta contra l'especulació immobiliària al Pirineu talla el túnel del Cadí

Andorra la VellaEls sindicats d'habitatge del Pirineu han tallat durant el dia d'avui l'accés al túnel del Cadí per protestar contra l'increment dels lloguers i preus de compra de l'habitatge a la zona. Sota el lema "les cases són per viure-hi", sostenen que l'augment en la compra de segones residències al Pirineu per part de famílies de classe mitjana-alta i alta que viuen a la ciutat està apujant els preus per a la població fixa, que als precaris treballs lligats al turisme han d'afegir lloguers cada vegada més alts.

Un usuari ha compartit una instantània de la reivindicació en les seves xarxes socials.