Es revolta perquè la volen multar per tenir el cotxe en doble fila i acaba detinguda per agredir a un policia

La MassanaUna dona resident de 54 anys va acabar detinguda ahir a la nit després de protagonitzar un incident amb agents de circulació de la Massana i amb agents de policia. Tot va començar quan la dona va anar a sopar a un restaurant massanenc i va decidir deixar el cotxe aparcat en doble fila mentre menjava. L'havia aparcat just davant de l'establiment. El turisme portava molta estona en doble fila i els agents de circulació de la Massana van decidir que se l'havia de multar i possiblement trucar a la grua si el propietari continuava sense aparèixer.

L'arrestada tenia el vehicle controlat des de dins del restaurant i quan va veure que arribaven els agents de circulació va sortir al carrer. Es va oposar a què la multessin i es va alterar d'una forma desproporcionada. Va insultar els efectius i s'hi va enfrontar. Com la situació anava en augment es va acabar trucant a la policia. Quan van arribar els efectius policials la dona no es va calmar sinó que encara es va revoltar més. En aquest cas, a més d'insultar i desobeir els policies va acabar agredint a un d'ells. Per aquest motiu va ser detinguda. Està acusada d'un delicte contra la funció pública per les injúries i la desobediència i un contra la integritat física per l'agressió a un policia.